TORINO – L’ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport ai quali ha parlato di Maurizio Sarri.

Queste le parole all’emittente satellitare dell’ex capitano dell’Italia: “Sarri? In Italia è sempre quello che incuriosisce più di tutti perché fa giocare bene la sua squadra: cerca di mantenere alta l’intensità in spazi corti e ampi, con o senza il possesso del pallone. È uno degli allenatori più moderniche abbiamo in Italia.”