Cancelo risponde a Pjanic: “Fino alla fine”

TORINO – La Juventus ha perso domenica a Riyad la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio per 3-1, perdendo per la seconda volta in meno di due settimane contro i biancocelesti.

Il calciatore dei bianconeri Miralem Pjanic, ha postato una foto su Instagram dopo la sconfitta, scrivendo come didascalia: “Abbiamo il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti”. Pronta è arrivata la riposta dell’ex compagno di squadra Joao Cancelo, che ha scritto “Fino alla fine”, con tanto di colori bianconeri nel messaggi, al quale ha fatto eco anche quello di Claudio Marchisio.