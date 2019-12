TORINO – Potrebbe già essere finita l’avventura di Joao Cancelo in Inghilterra alla corte del Manchester City.

Il portoghese non è riuscito ad integrarsi nei meccanismi di Pep Guardiola, e potrebbe lasciare l’Inghilterra già a gennaio: per lui si prospetterebbe un ritorno al Valcencia, club che lo aveva venduto alla Juventus, con il quale il giocatore avrebbe già l’accordo per il suo ritorno in Spagna.