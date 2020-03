Camoranesi: “Sono bloccato in Slovenia, hanno chiuso la frontiera con l’Italia”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora allenatore del Trabos Sezana, ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

“Ci è stato comunicato che il campionato si fermava e hanno chiuso tutto, il centro sportivo e lo stadio. Sono rimasto qui in Slovenia con altre quattro persone dello staff, mentre i giocatori sono tornati a casa. Siamo tutti un po’ spaesati, io comunico via messaggi con la mia famiglia che adesso è in Argentina. La frontiera con l’Italia è chiusa, dunque non ho potuto nemmeno rientrare a Torino dove ho la residenza.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<