TORINO – L’ex giocatore della Juventus Mauro German Camoranesi, ha parlato intervistato dai microfoni di Fanpage, ai quali ha parlato del campionato di Serie A e della lotta per lo Scudetto.

“Il duello Juventus-Inter per lo scudetto continuerà fino alla fine, anche se sono convinto che Sarri abbia in mano una squadra più attrezzata per far meglio in Champions League piuttosto che in campionato.”