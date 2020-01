TORINO – Il difensore del Milan Mattia Caldara, acquistato dalla Juventus, è stato ceduto in prestito all’Atalanta, sua ex squadra.

Dopo essere stato ceduto alla Juventus dalla Dea, e successivamente dia bianconeri ai rossoneri, il giocatore, reduce da un’infortnuio, tornerà a Bergamonin prestito per 18 mesi, per cercare di rilanciarsi anche in vista dell’Europeo.