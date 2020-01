Cagni: “Dubito che la Juve possa fare di più in Champions”

TORINO – Il tecnico Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW Radio sull’attuale situazione della Juventus: “L’Atalanta ha organizzazione. I presidenti devono capire che società organizzate possono fare risultati importanti. Gasperini sta diventando tra i tecnici più bravi. La classifica per ora è giusta, ci saranno squadre che combatteranno la Juve fino alla fine, ossia Lazio e Inter. Credo che la Roma non possa fare di più. Se i bianconeri sono questi, dubito che possano fare di più in Champions. Quando va in attacco è tra le più forti d’Europa, ma non mi convince. Dà sempre troppe occasioni all’avversario. Non è ancora riuscito a registrare la fase difensiva. Con Rugani non vai da nessuna parte, non ha la personalità nè le qualità per giocare a questi livelli. Non puoi dargli in mano la difesa. E il portiere deve dare qualcosa in più. Non c’è nessuno che comanda lì dietro”.