Cagliari, Zenga, Carli e Giulini in quarantena preventiva

TORINO – Il Cagliari mette molti membri della società in quarantena preventiva. Questo il comunicato: “In ottemperanza alla decisione del presidente della Regione Solinas, il Cagliari ha appena messo in quarantena preventiva ad Asseminello le seguenti persone arrivate in Sardegna negli ultimi 14 giorni: Marcello Carli (ds), Walter Zenga, Max Canzi, Gianni Vio, Alessandro Agostini. In quarantena anche il presidente Tommaso Giulini, anche lui rientrato in Sardegna da Milano da meno di 14 giorni, ma a casa propria”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<