Caceres: “Essere grandi vuol dire ragionare come la Juve”

TORINO – Il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Fiorentina grande solo contro le grandi squadre? Il problema è nella testa dei calciatori. Trovare la giusta concentrazione contro l’Inter o contro la Juve è uno scherzo, poi arriva il Lecce e pensi ‘chi sono questi?’ così finisci per perdere. Essere grandi vuol dire ragionare come la Juve. Dopo un secondo che ero arrivato a Torino avevo già capito tutto, cioè che devi vincere sempre. Poco importa se affronti il Manchester o il Lecce, ogni gara è una finale. Per lo scudetto punto sui bianconeri.”

“Bentancur diventerà un top-player. La Juve che ho conosciuto aveva la coppia più forte con Chiellini e Barzagli. Il nuovo arrivato De Ligt mi piace, è un giocatore completo. Il problema è che quando ero ragazzino a un difensore si chiedeva di limitare l’avversario e nei momenti di difficoltà di scaraventare via il pallone. Ora deve saper impostare, saper uscire palla al piede, deve saper marcare. Troppe cose. I difensori italiani più forti? Chiellini, Bonucci, forse Mancini, forse Romagnoli. Ottimi giocatori ma Chiellini resta un’altra cosa.”