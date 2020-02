Cabrini: “Dybala non lo lascerei mai fuori, la Juve gioca con il freno a mano tirato”

TORINO – L’ex difensore della Juventus, Antonio Cabrini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa l’attuale situazione della Juve: “Uno come Dybala non lo lascerei mai fuori, poi non si può pretendere che l’argentino ricopra un ruolo non adatto alle sue caratteristiche. E’ un fantasista, può fare la seconda punta ma non è il suo ruolo. Sto vedendo una squadra con il freno a mano tirato, non è fluida come quella vista in passato. Allegri è stato prima accusato, poi rivalutato. Credo sia riduttivo dire che il problema essersi disabituati a sgomitare con altre squadre. Il rischio è i problemi si trascinino anche in Champions, dove non puoi sbagliare niente da qua in avanti se vuoi arrivare in fondo. Le risorse? Le risorse per evitare un cortocircuito ci sono, Sarri ha a disposizione due squadre. Il tecnico ha trovato una problematica di gioco che sperava di risolvere in pochissimo tempo, neanche lui si aspettava questa situazione”.