BVB, Zorc: “La trattativa per Haaland è stata una della più difficili. Alla vigilia di Natale…”

TORINO – Il ds del Borussia Dortmund, Zorc, ha parlato ai microfoni della Bild circa la trattativa che ha portato Haaland in giallonero: “E’ stata certamente una delle più difficili. Non è un segreto il fatto che anche altri club molto importanti abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a prenderlo. Noi gli abbiamo offerto il miglior pacchetto complessivo per la sua crescita. “Abbiamo lavorato anche a Natale per la firma di Erling. Ricordo che alle quattro del pomeriggio della vigilia ero al telefono con il suo agente Mino Raiola. Quando riesci a convincere un giocatore della sua classe sei contento come un bambino. Abbiamo preso esattamente ciò che ci mancava. Il comparto della comunicazione del nostro club ha creato un video con immagini molto emotive della nostra Südtribüne per provare a convincerlo. Pare che la cosa gli sia piaciuta”.