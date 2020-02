Buffon rivede il Milan in Coppa Italia

TORINO – L’ultima gara di Coppa Italia prima dell’addio alla Juventus fu la finale vinta per 4-0 contro il Milan. Gianluigi Buffon salutò i bianconeri poco dopo la vittoria dell’Olimpico contro i rossoneri. Stasera il numero 77 sarà di nuovo in campo in Coppa Italia, e l’avversario sarà lo stesso dell’ultimo trionfo. Molto probabilmente – dipende dalla titolarità di Bonucci – Buffon non indosserà la fascia da capitano, ma sarà in campo per aiutare la squadra a reagire dopo l’ultimo scivolone in campionato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<