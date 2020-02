Buffon prepara il sorpasso a Maldini

TORINO – Gianluigi Buffon è diventato il giocatore più presente nella storia della Serie A a pari merito con Paolo Maldini.

Il portiere bianconero punta ora al sorpasso, che potrebbe arrivare proprio sabato contro la SPAL, visto anche l’impegno di Champions League in programma mercoledì prossimo, nel quale Szczesny difenderà i pali. Buffon potrebbe quindi scendere in campo a Ferrara e toccare quota 648 presenze in Serie A, diventando così il giocatore più presente nella storia del campionato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<