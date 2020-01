Buffon nel nuovo video di Biagio Antonacci

TORINO – Il portie della Juventus Gianluigi Buffon sarà nel prossimo video musicale di Biagio Antonacci, Ti saprò aspettare, in uscita lunedì.

Buffon sarà infatti l’allenatore di una squadra di bambini, che viene diretta dalla panchina proprio dal portiere bianconero. Queste le parole del cantante a La Gazzetta dello Sport: “Gigi è un mio fan, siamo amici da tempo, diciamo dalla fine degli Anni 90. Mi piaceva l’idea di mostrare un campione nel suo essere uomo, oltre i colori della maglia. Gigi è oggi forse l’esempio più importante di uomo nello sport: ha scelto di andare in Serie B assieme alla Juve, ha scelto di fare un’esperienza all’estero e l’ha fatta da campione, ha scelto di tornare in una squadra che vinceva e ha saputo fare il secondo, allenandosi sempre al massimo. E guardate contro la Roma che cosa ha fatto… Si comporta da 20enne, ha capito che giocare a pallone per lui oggi è un divertimento, si sta godendo questi anni di carriera con la passione di quando era piccolo. E questo ritorno all’essenziale, al piacere di essere noi stessi senza sovrastrutture, è centrale nel mio nuovo album. Per questo l’ho scelto.”

SUL SET – “Splendido. Dovevate vedere le facce dei ragazzini quando faceva loro i complimenti. Gigi è un mito, non solo per gli juventini. Gente come lui, Totti o Baggio non puoi non stimarla. Guardava questi bimbi come fossero figli suoi, li osservava giocare, dava anche indicazioni. A un certo punto non c’era più l’attore Gigi, c’era l’allenatore Buffon.”

ALLENATORE – “Benissimo, davvero. Intanto perché è un uomo di spogliatoio, è aggregante, e nessuno sa allenare meglio di chi da giocatore ha avuto quel ruolo.”

INTER – “Conte è un altro grande talento, un leader dal linguaggio chiaro, un uomo pop che sa farsi capire mantenendo sempre la stessa fierezza nei momenti belli e in quelli difficili. Allena una squadra che non ha la stessa rosa della Juventus, ma che mostra un’organizzazione di gioco che inizia ad essere spettacolare. E finalmente arrivano risultati da grande club. È Conte a fare davvero la differenza quest’anno, non c’è Lukaku che tenga, il merito è suo. È bravo in tutto, cambi compresi. Pensate a Bastoni a Lecce.”

SCUDETTO – “Beh, se ci pensate sono anni che parliamo solo di anti-Juve come concorrente al titolo. Significa che loro stanno sempre lassù. La Juve parte vincente, le altre si alternano nel darle fastidio. Ma questo è un campionato particolarmente aperto, quindi più bello per qualsiasi tifoso, a partire da me. Ora ci siamo un po’ allontanati dalla vetta, ma la rincorsa fa bene. E occhio alla Lazio, ha bel gioco e una costanza rara.”