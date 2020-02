Buffon: “Il Gol di CR7 è fondamentale. Soddisfatto di me stesso, con queste prestazioni rispondo a chi mi chiede perche gioco ancora”

TORINO – Il portierone e bandiera della Juve Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato della gara contro il Milan.

SULLA PARTITA – “L’aspetto bello di oggi è che abbiamo trovato di nuovo un fraseggio molto fluido, questo ci ridà una dimensione di squadra che vuole prendere in mano il gioco della partita e secondo me ne avevamo bisogno. E’ chiaro che negli ultimi 20 metri non siamo stati molto efficaci, però è anche vero che questa secondo me è la strada giusta, è l’atteggiamento giusto, anche mentale, per poter cercare di toglierci ancora delle soddisfazioni”.

SUL GOL DI CR7 – “Vale tantissimo perchè soprattutto nel doppio incontro riuscire a segnare era di vitale importanza. Recuperare un 1-0, anche se sulla carta sei più forte, non è mai facile. anche altre volte con dei 2-1 che sembravano rimontabili non siamo riusciti. Quindi è stato veramente importante rimettere in equilibrio il punteggio della gara”.

SULLA SUA PRESTAZIONE – “Sì, sono contento, sono soddisfatto perchè con queste prestazioni dai a tutti le risposte per le quali continui a giocare. Continuo a giocare perchè mi sento bene, perchè mi diverto e perchè ancora riesco a performare ad un livello ancora molto alto. Questo per me è fondamentale, la qualità della partita che vado a fare, la qualità del mio lavoro, se è ancora molto alta, mi dà soddisfazione. Quindi questo fa sì che mantenga questo entusiasmo per continuare”.