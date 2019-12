Buffon elogia Cristiano: “Sempre più in alto”

TORINO – Si è da poco concluso l’anticipo di campionato tra Sampdoria e Juventus, terminato con la vittoria dei bianconeri per 1-2. A decidere il match sono state sue autentiche prodezze, prima di Dybala e poi di Ronaldo, quest’ultimo, con uno stacco imperioso dopo il momentaneo pareggio di Caprari. Il gesto atletico del portoghese richiama alla memoria il celebre gol di testa messo a segno da Pelè contro il Brasile o, dello stesso CR7 nella passata stagione contro il Torino. Ad elogiarlo al termine del match è stato il suo compagno di squadra Gigi Buffon che, ha postato una foto al termine della gara sul suo account Instagram e sotto, la seguente didascalia: “ Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare”, taggando poi lo stesso Ronaldo all’interno del post. Ma nel frattempo, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba in casa Juve: rottura e addio, arriva il via libera per una grossa cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA