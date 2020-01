Buffon a Zaniolo: “In bocca al lupo, l’Italia ha bisogno di te”

TORINO – Roma-Juventus è stata una gara segnata da due brutti infortuni. Demiral è ancora in attesa di una diagnosi certa, mentre Zaniolo l’ha già avuta, e non sono arrivate buone notizie. Il giovane prodigio della Roma ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il lungo stop è praticamente sicuro, con qualche dubbio sull’Europeo della prossima estate. Gigi Buffon, mentre abbandonava lo Stadio Olimpico, ha lasciato un messaggio per Zaniolo al Corriere dello Sport: “Grande in bocca al lupo al grande Zano, dai eh, che l’Italia ha bisogno…”