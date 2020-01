Bucchioni: “La Juventus non farà niente sul mercato e utilizzerà più Rugani”

TORINO – Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, affrontando temi attuali come Eriksen all’Inter e il mercato della Juventus: “Eriksen è un trequartista ed è un giocatore di grande qualità: una grande squadra come l’Inter deve avere 20 giocatori di uguale spessore soprattutto in certi ruoli delicati come a centrocampo. E’ normale che l’Inter dia soluzioni alternative a Conte. Il mercato della Juve? La Juventus secondo me non farà niente sul mercato, rimarrà così anche in difesa utilizzando di più Daniele Rugani”.