Bruno Fernandes libera Pogba per la Juve

TORINO – Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes, con Solskjaer che ha avuto il centrocampista che voleva. L’arrivo in Inghilterra del portoghese è considerato da molti come un via libera per la cessione di Paul Pogba, che in estate lascerà Manchester: su di lui ormai solo la Juventus, che vuole riportare a casa il Polpo e che è l’unica squadra ad aver messo le basi per una trattativa. Paratici spera ora di abbassare il prezzo del cartellino con l’arrivo di Fernandes, e di riportare sotto la Mole il francese. Ma attenzione perché proprio poco fa è arrivato un altro pesantissimo annuncio di mercato: rispunta un’ipotesi clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA