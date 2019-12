Briatore: “Ronaldo farà la storia, è lo Schumacher del calcio”

TORINO – L’ex manager di Formula 1 e tifoso della Juventus Flavio Briatore, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Come fa a non piacermi questa Juve?! Ronaldo va sulla luna, Dybala è maturato. Con il tridente di Sarri ci si diverte. Cristiano a Marassi ha preso l’ascensore, ha fatto gol ed è tornato giù. In quel momento ho rivisto Pelè in testa a Burgnich e ho ripensato a Schumacher: sono vincenti unici. CR7 farà la storia, è lo Schumi del calcio.”