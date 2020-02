Braida: “Messi? Solo Inter e Juventus potrebbero prenderlo in Italia”

TORINO – Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona, ha parlato del futuro di Leo Messi ai microfoni di Radio Anch’io Sport: “Leo è un giocatore straordinario, copre tutti gli errori che si fanno. Ma credo che stia troppo bene a Barcellona, è un ambiente in cui vive bene con la sua famiglia, è lì da quando aveva 13 anni. È molto, molto difficile ma non è da escludere, nel calcio è tutto possibile. Chi potrebbe permetterselo? Le società con i fatturati maggiori. Penso alle inglesi ma anche l’Italia, perchè no. Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale. È molto difficile che vada via, ma non impossibile. Se dovesse scegliere l’Italia da milanista lo vedrei meglio nel Milan, ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo”.