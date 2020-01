Boom degli Juventus Official Fan Club nel 2019: è record

TORINO – La Juventus, attraverso una nota sul sito ufficiale del club, ha ringraziato tutti i tifosi che hanno aderito e creato degli Official Fan Club nel mondo: “Superato il grande risultato del 2018: sono 569 gli JOFC nel mondo in rappresentanza di ben 69 paesi diversi. Fino al 29 febbraio 2020 si può entrare a far parte della nostra grande famiglia. C’è sempre più bianconero nel mondo. La campagna di affiliazione degli Official Fan Club si è conclusa a novembre, confermando crescita e allargamento senza confini della nostra famiglia. Mentre la stagione entra nel vivo sul campo, il bianconero continua a diffondersi: ora gli JOFC nel mondo sono 569, in rappresentanza di 69 Paesi diversi.

L’Italia si conferma il primo paese per numero di club, con la Sicilia saldamente in testa alla classifica delle regioni con 53 Official Fan Club, seguita da Lombardia (47) e Piemonte (38).Il record è stato raggiunto anche grazie alla forte crescita registrata all’estero. Nei paesi extra-europei si sono aggiunti 34 nuovi fan club ufficiali, che hanno portato a 104 il numero totale, contro i 70 della precedente stagione. La regione che evidenzia maggior dinamismo è indubbiamente l’Asia, dove il numero di JOFC, anche grazie al Summer Tour 2019, è quasi raddoppiato, confermando ulteriormente la crescita del brand e del marchio Juventus in tutto il globo. Nella stagione 2018-19 in Asia erano 26, ora sono 45, con la Cina che ottiene lo scettro di nazione estera con il maggior numero di fan club attivi. Nonostante sia concluso il periodo per l’attivazione degli Official Fan Club, le iscrizioni per diventare soci sono ancora aperte. Fino al 29 febbraio 2020 c’è tempo per entrare a far parte della nostra grande famiglia!

Our Team, One Club