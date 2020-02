Bonucci scherza sui social: “Adesso anche io prendo la porta sulle punizioni”. Dybala lo sfotte: “Da solo è facile”

TORINO – Da sempre nella storia della Juve si sono susseguiti alcuni dei più grandi tiratori di punizioni della storia del calcio. Da Platini a Baggio, passando per Del Piero e Pirlo, fino ad arrivare ai più recenti ed attuali, Miralem Pjanic e Paulo Dybala. Ma c’è chi vuole inserirsi ‘prepotentemente’ in questa lista ed è il difensore bianconero Leonardo Bonucci. Già, perché l’ex Bari, ha infatti postato sul suo account Instagram, una storia che lo immortala a calciare una punizione in allenamento, lanciando la sfida a compagni ed ex compagni, scucendo così: “Dopo anni passati a guardare Del Piero, Pjanic, Cristiano, Pirlo e Dybala adesso anche io in allenamento prendo la porta!!”. Immediata la replica del numero 10 bianconero che ci ha scherzato su: “Facile da solo eh”. Chissà se il botta e risposta tra i due proseguirà ancora, ma il clima di serenità che circola dalle parti della Continassa, lascia molte speranze per questo finale di stagione rovente.