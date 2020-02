Bonucci raggiunge Marchisio

TORINO – Il difensore centrale della Juventus Leonardo Bonucci ha agganciato ieri Claudio Marchisio nella classifica delle presenze in bianconero.

Una piccola soddisfazione, sicuramente, Leonardo Bonucci se la sarà tolta. Infatti, da ieri, il centrale bianconero è al 18° posto come presenze nella storia della Juventus. Con il cartellino timbrato ieri, il difensore azzurro raggiunge Claudio Marchisio nella classifica all time e si accomoda sempre più alle spalle di Chiellini e ovviamente Buffon, record in attività per quanto riguarda le presenze nella Juve (e Gigi, non solo nella Juve). Contro la Fiorentina è stata una prestazione quasi granitica di Bonucci, che con l’infortunio di Chiellini ha dovuto fare da chioccia a De Ligt in questi sei mesi di stagione.