Bonucci: “Pensate positivo e state a casa”

TORINO – In questi giorni durissimi per l’Italia, tantissimi sono stati gli appelli rivolti alla gente, invitando loro a rispettare le regole e soprattutto a stare dentro le proprie abitazioni, per uscire solo in casi di estrema necessità. Anche i campioni dello sport hanno sollecitato la popolazione attraverso alcuni video o foto postate sui loro account social, come quella piu recente pubblicata da Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero infatti, ha condiviso la foto del suo ultimo figlio sul suo account Instagram, con la seguente citazione: “Pensate positivo e state a casa”.