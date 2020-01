Bonucci ed i messaggi agli ultrà intercettati: “Voglio fare due chiacchiere”

TORINO – Il “Corriere della Sera” ha pubblicato le intercettazioni di Leonardo Bonucci dell’agosto del 2018, quando appena tornato a Torino dopo l’esperienza al Milan ha cercato di riconquistare gli ultrà bianconeri. “Mi farebbe piacere quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose”, riporta il noto quotidiano. Il destinatario dei messaggi è Fabio Trinchero, capo del gruppo di tifo organizzato dei Viking. Bonucci infatti è stato oggetto di contestazione al momento del suo rientro alla Juventus dopo l’anno di transizione in rossonero ma, secondo il giornale, era più un pretesto per il caro biglietti dello stadio. I tifosi bianconeri infatti, gli anni passati, hanno organizzato proteste pesantissime contro l’eccessivo prezzo dei settori dell’Allianz Stadium, addirittura talvolta disertando lo stadio.