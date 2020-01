Bonucci: “Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare”

TORINO – Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la sconfitta contro il Napoli.

“ Abbiamo subito gol su una ribattuta in cui avremmo sicuramente potuto fare meglio, poi abbiamo provato a rimetterla in piedi nel finale, ma era troppo tardi. Il Napoli ha fatto una partita intensa, attenta anche in fase difensiva, noi siamo stati lenti nel giro palla e forse a livello di carattere siamo mancati un po’. Ci serva come lezione per guardare avanti, dobbiamo solo continuare a lavorare e migliorare.”