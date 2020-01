TORINO – Leonardo Bonucci ha parlato nel prepartita di Juventus-Cagliari ai microfoni di Sky Sport. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

SUI GOAL SUBITI – “Quest’anno abbiamo concesso qualche gol di troppo, ma in questa pausa abbiamo lavorato molto su quelli che erano i nostri difetti, dobbiamo solamente lavorare per migliorare. Sicuramente siamo concentrati per dare il massimo e fare una grande partita”.