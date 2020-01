TORINO – Bella iniziativa da parte del difensore della Juventus Leonardo Bonucci che si è recato a Ivrea.

Il numero 19 ha visitato il fight village nalboxe boxing per l’iniziativa “No al bullismo”. Bonucci ha incontrato i ragazzi impegnati in un allenamento antibullismo, con la Nalboxe che da anni è impegnata nella promozione di sport e campagne contro un fenomeno che colpisce sempre più membri delle comunità di giovani in Italia.