Bonolis, che stoccata alla Juve: “Ora speriamo che gli arbitri si comportino bene”.

TORINO – Il noto conduttore Mediaset Paolo Bonolis, tignosissimo dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 1 Sport, dove ha parlato della lotta scudetto, lanciando una frecciata alla Juve, dopo le polemiche arbitrali delle ultime giornate.

“Sarà una corsa a tre fino alla fine per il campionato. L’Inter sta prendendo impegni economici importanti e a questo punto diventa un dovere adoperarsi per quel traguardo. Adesso Inter e Juve avranno anche le coppe mentre la Lazio no. Auguriamoci che gli arbitri si comportino bene nelle situazioni che conteranno. Non si capisce il perchè il VAR non possa intervenire senza l’autorizzazione dell’ arbitro. Non abbiamo bisogno di questo, mette solo zizzania”.