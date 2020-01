Boniek: “Mai una parola fuori posto sulla Juve, ma sono affezionato di più alla Roma”

TORINO – L’ex giocatore di Juventus e Roma Zbigniew Boniek ha parlato intervistato dai microfoni di Leggo.

“Roma-Juve era la sfida totale e l’ho capito soprattutto nella capitale. Ora magari si sente meno ma non dite che è una partita come le altre. Io sinceramente sono rimasto più affezionato a Roma e oggi tifo per i giallorossi e per questo mi danno dell’anti-juventino ma vi invito a trovare una mia parola fuori posto sulla Juve. A Torino ho ricordi splendidi, ho vinto tanto e contribuito tanto. E sono stato l’unico che dopo l’Heysel ha devoluto per intero il premio vittoria alle famiglie delle vittime. Ma va bene così. Un ricordo? Nel primo Roma-Juve da ex entrai in maniera decisa su Platini che mi guardò stupito. Finì 3-0 e giocai una delle partite più belle della mia vita. Roma-Juve di oggi? Chiaramente la squadra di Sarri è più forte, ma quella di Fonseca può darle fastidio e rallentarla. Con la prospettiva di un nuovo presidente magari si può tornare a parlare di scudetto anche se trovo poco chiaro ancora il perché di questo investimento.”