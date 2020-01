Bonansea: “L’infortunio mi è servito. Sogno la Champions con la Juve”

TORINO – La calciatrice della Juventus Women Barbara Bonansea ha risposto alle domande dei tifosi attraverso le sue Instagram Stories.

“Ho sempre giocato a calcio e sempre tifato Juve. Cosa mi aspetto dal 2020? Di vincere tanto sia con la Juve che con l’Italia”.

Cosa pensi quando molti di noi ti dicono che sei il nostro esempio?

“A volte non mi sembra vero ma mi riempite il cuore.”

Un tuo sogno nel cassetto?

“Vincere la Champions League con questa splendida squadra.”

Altre firmacopie del tuo libro?

“A breve una a Pinerolo,”

Iniziare a giocare a calcio a 17 anni è troppo tardi?

“Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa che ti rende felice.”

Quanti gol hai fatto in carriera?

B”ella domanda, non so, valgono anche quelli in partitella?”

Cosa ti ha lasciato di positivo il tuo infortunio?

“Non è stato semplice ma da quel periodo ho imparato tante cose. Le persone che valgono veramente per me, tanti aspetti del campo che avrei potuto migliorare, ho guardato tanto calcio, ho passato tanto tempo con i miei affetti, ho osservato da fuori la mia squadra e mi è servito a tanto.”