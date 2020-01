Bonansea: “Il mio sogno nel cassetto? Vincere la Champions con la Juventus Women”

TORINO – Barbara Bonansea è tornata a parlare attraverso le storie del suo account ufficiale Instagram circa l’infortunio che l’ha tenuta fuori dal terreno di gioco per molto tempo ed ha svelato il suo sogno nel cassetto. Queste le sue dichiarazioni: “Non è stato semplice ma da quel periodo ho imparato tante cose. Le persone che valgono veramente per me, tanti aspetti del campo che avrei potuto migliorare, ho guardato tanto calcio, ho passato tanto tempo con i miei affetti, ho osservato da fuori la mia squadra e mi è servito a tanto. Il mio sogno nel cassetto? Vincere la Champions con questa splendida squadra”.