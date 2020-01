Biscardi: “Bernardeschi alla Roma? Potrebbe essere…”

TORINO – Il noto giornalista, Maurizio Biscardi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva su vari temi toccando anche la Juventus: “Douglas Costa? E’ tra i giocatori più forti che abbiamo visto, come moltissimi della Juve. Bernardeschi alla Roma? Potrebbe essere ma gli deve garantire un certo stipendio, per cui la vedo difficile. Demiral e Zaniolo? Per me è una coincidenza, non imputerei questo al fatto che all’Olimpico si era giocato 24 ore prima, non vedo un nesso. Zaniolo come Tardelli? Forse il primo Zaniolo, ora gioca diversamente e per arrivare a Tardelli deve fare qualche annetto di altissimo livello internazionale e magari poi potrà arrivarci”.