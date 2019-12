Birindelli: “Sarri si sta ingolosendo, vedremo spesso il tridente”

TORINO – L’ex terzino della Juve Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche della gestione di Maurizio Sarri e dell’utilizzo del tridente.

“Ci vuole grande coraggio. I tre interpreti devono stare bene, se stanno bene per me giocherebbero sempre. Noi abbiamo un problema grosso, in mezzo al campo non abbiamo gente dinamica a parte Matuidi. Gli altri non hanno un passo alla Vidal, alla Marchisio. Questo è il problema più grosso che ha Sarri in questo momento. Secondo me Sarri si sta ingolosendo e lo vedremo spesso questo tridente”.