Birindelli: “De Ligt vale la cifra spesa. Marzo sarà determinante per la Champions”

TORINO – L’ex difensore bianconero, Alessandro Birindelli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “La Juve probabilmente non ha trovato opportunità di migliorare la rosa, sappiamo che i bianconeri sono sempre vigili sulle occasioni. Vanno motivati i giocatori che finora hanno giocato poco, sarà tutto rimandato a giugno per cambi o inserimenti futuri. De Ligt? Ha dimostrato di valere la sua cifra per quello che fatto fino all’anno scorso e per la sua prospettiva. Non ci dimentichiamo che è stato inserito in un contesto nuovo: giocare con Chiellini accanto (un costruttore) lo avrebbe aiutato più che con Bonucci, non per bravura maggiore ma per caratteristiche di gioco. Giorgio ha elementi nella fase difensiva che a tanti mancano, per questo è ancora uno dei migliori difensori. Marzo-aprile sarà determinante e ci sono molte pretendenti. La Juve sta dando continuità a un percorso di identità e di squadra”.