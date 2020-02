Bigon (ds Bologna): “Su Orsolini deciderà il Bologna e non la Juventus”

TORINO – Il ds del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato a TMW RADIO circa la situazione Orsolini con la Juventus: “Allora, facciamo chiarezza: non è sul mercato. E se sarà mai sul mercato sarà una decisione del Bologna e del calciatore. Però in questo momento non è una cosa che prendiamo in considerazione: Riccardo è qui e noi siamo contenti di tenerlo, non vogliamo venderlo. Poi chi deciderà, come deciderà, quando deciderà gli eventuali aggiornamenti di mercato su Orsolini saranno solo il Bologna e Orsolini. Fermo restando che con la Juve abbiamo un grande rapporto, che c’è grande sintonia e che se ci sarà la possibilità di fare qualcosa insieme su questo tema saremo felici di parlarne. Però deciderà il Bologna con Orsolini, che in questo momento non è sul mercato”.

