Biasin: “La Juve vincerà la scudetto. Kulusevski mi ha impressionato”

TORINO – Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la lotta scuddeto, menzionando anche l’acquisto di Kulusevski: “Kulusevski? È costato tanto, ma ci ha impressionato nella prima parte di campionato e la Juventus fa un bel colpo perché ha un ingaggio contenuto. Chi vince lo scudetto? Juventus. Chi va in Champions? Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Chi vince la Champions? PSG. Chi vince l’Europa League? Inter. Chi retrocede in Serie B? Non ve lo dico…”.