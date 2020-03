Biasin: “In Inghilterra stanno sottovalutando la situazione. Sono contrario ai playoff”

TORINO – Il noto giornalista sportivo, Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di temi di attualità. Di seguito riportiamo le sue parole.

SULL’IPOTESI PLAY-OFF/PLAY-OUT IN SERIE A: “Ne abbiamo parlato tantissimo perché ci incuriosisce più delle altre ma in questo momento ci sono più soluzioni sul tavolo e ancora non sappiamo cosa verrà deciso. Sono contrario all’ipotesi play-off, mi sembra strana. Per come la vedo io, o si riesce a terminare il campionato o non si deve assegnare il titolo, dipende molto dalle decisioni che la Uefa prenderà sull’Europeo”.

SULL’EUROPEO: “Secondo me disputare una competizione itinerante in questo momento è un ossimoro. La Uefa dovrà farci sapere la sua decisione, la mia impressione è che oggi tutti stiano aspettando un miracolo in positivo sul fronte coronavirus”.

SULLA PREMIER CHE CONTINUA: “Mi sorprende moltissimo, anche perché erano stati tra i primi giorni fa a paventare lo stop. Mi pare che si stia un po’ sottovalutando la faccenda come abbiamo fatto noi”.

SU INTER-GETAFE: “Credo che alla fine gli spagnoli verranno a Milano perché la Uefa ha già deciso che si gioca a porte chiuse. Normale però che chi viene in Italia in questo momento si ponga delle domande”.