Bianchi: “Sarri nelle interviste deve essere più equilibrato”

TORINO – L’ex giocatore, Rolando Bianchi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa l’attuale momento della Juventus “punzecchiando” mister Sarri: “Il gioco di Sarri è difficile da applicare a questi giocatori. Sono campioni che hanno una loro visione di gioco e fanno fatica a recepire certi schemi, perché hanno vinto con altri metodi. Qualche problema in termini di gestione c’è stato. Sarri ha un modo particolare di giocare, a volte vuole cose che sono diverse da quelle a cui sono abituati di fare. Quando gli cambi certi equilibri, a volte non hai il risultato che vuoi vedere. A livello di immagine non si sposa al 100% con quello che è la Juventus. ha un’idea di calcio poi difficile da praticare. Deve migliorare, soprattutto in certi frangenti. Fai parte di un club importante e devi essere equilibrato quando vai fare le interviste”.