Bia: “Lotta scudetto apertissima. La Lazio ha giocatori che sarebbero titolari sia nell’Inter che nella Juve”

TORINO – In procuratore, Giovanni Bia, è intervenuto ai microfoni di TMW parlando di Juventus e lotta scudetto: “Mercoledì la Juve non mi è piaciuta anche se c’erano due rigori evidenti. Non è la Juve che ci aspettavamo tutti quanti, contro una squadra ricca di giovani ma inferiore inferiore come il Lione. Eriksen? Eriksen è un innesto importantissimo, spero che si inserisca presto perché è un giocatore che sposta gli equilibri. Vedendo la Juve ieri penso che la lotta scudetto sia apertissima e non sottovaluterei la Lazio. Immobile? Non fa solo gol davanti al portiere ma parecchi se li sta inventando. È in stato di grazia e come tocca la palla fa gol. La Lazio ha calciatori sopra la media. Che giocherebbero titolari in Inter e Juve”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<