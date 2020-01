Bernardeschi: “Ora solo concentrazione, determinazione e voglia di vincere”

TORINO – La Juventus domani scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Cagliari. L’obiettivo è dimenticare la Supercoppa e le ultime uscite non positive e ripartire per un 2020 vincente. Su Instagram, Federico Bernardeschi ha elencato gli atteggiamenti necessari per ritrovarsi e continuare a correre verso gli obiettivi stagionali: “Ora solo concentrazione, determinazione e voglia di vincere”. Il rendimento dello stesso numero 33 non è stato all’altezza delle aspettative, ma l’ex Fiorentina ha voluto sottolineare come lui e tutta la squadra siano in cerca di riscatto.