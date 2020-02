Bernardeschi: “La stagione è ancora molto lunga ma stiamo migliorando, continuerò da mezz’ala”

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Ieri è arrivato un risultato molto positivo e ancora una volta Cristiano Ronaldo vi ha portato il successo, sta crescendo questa Juventus?

“Si direi di sì e si vede. I risultati parlano e siamo felici e fiduciosi. C’è tanto da imparare e c’è ancora tanto da fare ancora, la stagione è molto lunga, ma direi che siamo a buon punto”.

Come consideri la tua stagione: ti abbiamo visto dietro le punte e adesso ti vediamo mezzala, continueremo a vederti li?

“Si credo di si. Ne avevamo già parlato a inizio anno con il mister, poi per motivi tecnico – tattici abbiamo ritardato i tempi ma quello era il progetto iniziale e lo stiamo facendo”.

Come arriverà Federico Bernardeschi all’Europeo?

“Sicuramente carico perché è una manifestazione a cui teniamo tanto. Ci sarà tutta la nostra nazione che ci seguirà, giocheremo in casa a Roma quindi non vedo l’ora di arrivarci a dire la verità. E devo dire che insieme al mister a ai miei compagni in nazionale abbiamo creato un grandissimo ambiente e questo fa più piacere di tutto”