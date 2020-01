Bernardeschi, ipotesi scambio con la Roma

TORINO – Il grande periodo di forma di Dybala e il recupero di Aaron Ramsey stanno togliendo sempre più spazio a Federico Bernardeschi. Il numero 33, sempre impiegato da trequartista, presto potrebbe scendere in campo in un ruolo diverso. Sarri ha ammesso di volerlo provare da mezz’ala, ma nel frattempo le voci di mercato imperversano. Secondo La Stampa, Bernardeschi potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a uno dei due talenti di casa Roma, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.