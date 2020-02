Bernardeschi: “Inorgoglito dall’interesse del Barcellona, futuro? Vedremo”

TORINO – Il giocatore della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato in occasione dell’evento Nike for School.

“Barcellona? Il loro interesse mi ha reso orgoglioso, è normale. Ma faccio già parte di un top e a me di mercato nessuno ha mai detto nulla, concretamente”.

“Sinceramente a me nessuno ha mai detto nulla, non hanno mai parlato di mercato: io ho un contratto con la Juve, per me non è un problema, io sto bene a Torino. Poi vedremo più avanti ma la società non mi ha mai parlato di mercato. Anzi, si è sempre detto l’opposto quando sono state rivolte alcune domande sulla mia possibile cessione. E questo mi ha fatto molto piacere”