Bernardeschi confermato fino a fine stagione

TORINO – Uno dei giocatori che sembra aver patito maggiormente l’arrivo di Maurizio Sarri è il centrocampista Federico Bernardeschi.

Il numero 33 è stato autore di un inizio di stagione molto deludente, complici anche le poche presenze in campo e il nuovo ruolo cucitogli addosso dal tecnico: Sarri sta infatti lavorando con il calciatore per farlo diventare una mezz’ala, con i risultati che però ancora sono lontani dalle aspettative del tecnico. Bernardeschi, che sembrava potesse partire in virtù di questo, rimarrà invece a Torino a giocarsi le sue carte, provando a calarsi nella nuova posizione.