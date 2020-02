TORINO – Continua la stagione no di Federico Bernardeschi, che ancora non è riuscito a incidere come sperato.

Reduce da un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite, Sarri deciderà oggi se potrà rientrare tra i convocati come sembra, viste le indicazioni dell’ellenamento di ieri. IL numero 33 potrebbe giocare un pezzo della partita, per iniziare a prendere confidenza.

