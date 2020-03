TORINO – L’ex giocatore Giuseppe Bergomi ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

L’ex giocatore ha parlato delle possibilità di terminare la Serie A:”I play off non mi sembrano la formula più corretta per assegnare lo scudetto: bisognerebbe posticipare gli europei e giocare in estate. Squadre in ritardo di 30 punti non possono competere con quelle già al vertice”.

