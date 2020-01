Bentancur sempre più insostituibile

TORINO – Si può essere un pilastro della Juventus a 22 anni? Qualcuno ci è riuscito, e Rodrigo Bentancur sembra sempre più vicino all’impresa. Contro la Roma ieri sera ha coronato una prestazione straordinaria, l’ennesima, con una rete. Ma non è il gol a renderlo prezioso com’è, bensì la lucidità e la sicurezza con cui cuce le mille trame bianconere. L’intensità del pressing e della fase difensiva sono ormai quelle dell’interditore di primissimo livello, la qualità delle giocate è sempre più evidente. Questo Rodrigo Bentancur è un gioiello preziosissimo per la Juventus, che dopo anni di caccia al centrocampista perfetto sembra ritrovarselo già pronto in casa.