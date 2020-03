Benitez: ” Non ho mai detto a Cristiano come calciare le punizioni”

TORINO – L’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marca, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Gli ho insegnato io come tirare le punizioni? Questa è una bugia. L’unica conversazione che ho avuto con Cristiano sulle punizioni è stata nel precampionato in Australia. Gli dissi che avevamo analizzato, assieme all’allenatore dei portieri, le punizioni che calciava al Manchester United e la traiettoria che aveva il pallone rispetto alla posizione della barriera. In nessun momento da allenatore del Real Madrid ho detto a CR7 come dovevano essere calciate le punizione. E non ho mai detto a Modric come si colpiva il pallone con l’esterno”.